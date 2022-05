Les harmonies savantes d'Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto

La musique nous offre parfois ces moments de beauté hors du temps nés d'une rencontre entre des artistes trouvant immédiatement un langage commun, chacun adaptant sa technique aux codes et aux clés de l’autre. Ce fût le cas lorsque le polyinstrumentiste Cyrille Brotto invita chez lui le griot sénégalais pour un concert. Deux musiciens virtuoses et ouverts sur les vibrations du monde qui se sont lancés dans un dialogue poétique et intense avec la volonté d'explorer le spleen des déracinés dans une valse universelle entre deux instruments savants. Un voyage romantique où les récits d'Ablaye Cissoko s'envolent sur les harmonies des cordes de la kora et les souffles entrecoupés de silences de l'accordéon diatonique.

Griot installé à St Louis du Sénégal, Kimintang Mahamadou Cissoko, connu sous le nom de Ablaye Cissoko, fait partie des maîtres de la kora, capable d'exprimer son art dans des répertoires aussi variés que le jazz, la world music ou la musique classique, en solo ou avec des artistes comme Omar Pene, Randy Weston, Eric Bibb, François Jeanneau, Majid Bekkas, Simon Goubert, Volker Goetze ou Habib Faye. Enrichissant au gré de ses rencontres son univers musical multiple, le polyinstrumentiste français Cyrille Brotto aime partager et transmettre sur les routes sa science des musiques traditionnelles et de la danse dans des concerts, des bals ou des vidéos pédagogiques.

Les deux artistes nomades ont enregistré dix titres chantés ou instrumentaux réunis sur l'album Instant dont ce magnifique Troisième Z illustré aujourd'hui par un clip. « Ni la fatigue ou la souffrance ne m’empêcheront de te chercher, Mère » chante Ablaye Cissoko, lui dont la mère est décédée lorsqu'il était encore bébé.

