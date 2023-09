Les hybridations cosmiques du NCY Milky Band

Le NCY Milky Band est né en 2019, à la suite d'une jam organisée par Louis Treffel, co-fondateur du label Black Milk Music. Initialement formé comme backing band de la maison de disque, le quartet se voit très vite couronné par le tremplin 2020 du Nancy Jazz Pulsations. Aujourd'hui, considéré comme un ovni dans la scène jazz française, la quartet nous embarque dans son jazz-funk hybride réjouissant.

Après Burn’ In, un premier album mêlant funk, jazz, soul et hip-hop inspiré de Cortex, Vannier, de Roubaix et de musiciens actuels comme BadBadNotGood ou Madlib, puis le disque 100 ans qui aborde des horizons plus cinématiques, s'approchant de la library music, de la pop et du hip-hop, le NCY Milky Band continue son projet Our Gurus avec le volume 2. Le leader Louis Treffel au mythique clavier Fender Rhodes, Antoine Léonardon à la basse, Quentin Thomas au saxophone et Paul Lefebvre à la batterie ont sorti leur album en cassettes (si, si) le 8 septembre :

Avec des invités comme Achille Landois aux guitares, glockenspiel, percussions et chœurs ; Carl Lelonge au trombone, Valentin Berteaux à la trompette, Samy Abboud et Adrien Legay aux synthétiseurs, on nage dans le groove des années 70, les ambiances planantes ou psychédéliques et les clins d'œil à King Crimson, Michel Colombier, Laurent Petitgirard et McDermot, compositeur de la B.O de la comédie musicale Hair. Un titre est aussi dédié au producteur électronique Aphex Twin ou encore à Pierre Henry, un des pères de la musique électro-acoustique résolument tourné vers la modernité, et son tube Psyché Rock (écrit en 1967 avec Michel Colombier) figurant sur la suite Messe pour le temps présent :

En concert :

23.09 : NCY Milky Band + Le Sacre du Tympa (La Maroquinerie Paris)

29.09 : Dijon Tribu Festival avec Agoro

07.10 : Vitry-le-Francois - Bords 2 Scènes

08.10 : Saint-Quentin - La Manufacture

13.10 : Festival Nancy Jazz Pulsations