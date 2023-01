Les incantations électro ka de Polobi & The Gwo Ka Masters

Travailleur agricole, bûcheron devenu pêcheur d'écrevisses, Moïse Polobi est aussi un artiste singulier du gwoka, cette musique sophistiquée de rébellion et d'émancipation portant les stigmates de la société esclavagiste. Le chanteur et percussionniste a découvert cette tradition devenue « l'âme de la Guadeloupe » auprès de sa mère danseuse s'initiant à la transe festive et spirituelle des lewoz, ces réunions de célébrations rythmées par les tambours ka et les chants.

Devenu au fil du temps un maître du toumblak, le rythme aujourd’hui le plus connu, associé à l'amour et aux danses de fertilité, Moïse Polobi chronique le quotidien, s'inspire de la forêt équatoriale pour ses chansons qu'il a longtemps enregistrées chez lui dans le quartier Petit-Bourg à Grande Savane sur des cassettes seulement accompagné de trois tambours. Après avoir gravé plusieurs albums avec la formation Indestawas Ka, c'est sous son nom qu'il présente l'album Abri Cyclonique attendue le 17 février sur le label de Peter Gabriel Real World.

C'est dans ces archives sur bande que son ami Klod Kiavué, lui aussi percussionniste et chanteur, a sélectionné les treize chansons de l'album au titre en forme de parabole à la menace des cyclones et aux désordres écologiques sur l'ile. Au rythme de ses émotions procurées par la nature, Moïse Polobi improvise, déclame sa poésie créole militante accompagné par The Gwo Ka Masters, ensemble qu'on a vu notamment auprès du jazzman David Murray. Des premières sessions d'enregistrement qui seront ensuite confiées au magicien du son Doctor L.

Un travail collectif qui projette le gowka dans une autre dimension, mêlant les rythmes et le chant traditionnels à des échappées jazz, au groove ou à des explorations électroniques. Des atmosphères uniques et irréelles qui forment une jungle sonore mystique sur laquelle le chant grave de Moïse Polobi s'élève, habité, tel un écho puissant au fracas de nos sociétés. « Cette musique va de l’avant » déclare l'artiste « Mais au final, l’esprit du gwoka demeure ! » comme sur le premier titre Kawmélito, où il évoque des vieux souliers, longtemps un marqueur social.