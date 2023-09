Les lumières noires de Labelle

Labelle n’en a pas fini avec la techno. Le jeune producteur français certes n’a jamais cessé, depuis ses débuts en musique, de s’affranchir de toutes les frontières, qu’elles soient stylistiques, géographiques, et même un peu célestes. L’an dernier, il dévoilait ainsi avec Éclat une œuvre complexe et totale , développant sur ce disque une forme de rêverie musicale irréductible, où l’intrication des inspirations et des répertoires est telle qu’elle libère finalement l’auditeur de toute recherche de référence. Soutenu par un farouche quatuor à cordes, ce rodéo entre musiques classiques et électroniques constituait une nouvelle facette de la longue mutation que s’efforce d’appliquer depuis une dizaine d’années le trentenaire à son maloya insulaire.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec Noir Anima, le titre de son nouvel album attendu au mois d’octobre, Jérémy Labelle semble aujourd’hui retourner à ses premières amours, celles des dancefloors nocturnes et d’une techno aux couleurs froides. Sa musique, longtemps tiraillée entre poésie et cérébralité, pourrait bien se libérer cette fois-ci au travers du corps au fil de ce cinquième long-format enregistré de nouveau à La Réunion. La danse, une expression tout aussi indissociable des musiques maloya, rejoint ainsi déjà une forme de transe ténébreuse sur Ciel, le premier extrait de Noir Anima dévoilé par le compositeur cette semaine. Un titre technoïde assumé, qui ferraille dans les racines les plus métalliques du genre jusqu’à parfois évoquer Paul Kalkbrenner, mais d’où s’échappe également une énergie sensorielle puissante, une lumière noire en forme de longue traine hypnotisante. A suivre.