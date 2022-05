Les lumineuses « Miniatures du dedans » d’Hirsute

Hirsute, le nouveau-né à la chevelure en bataille du bouillonnant collectif Pince-Oreilles, est le récent quintet de feu initié par la très talentueuse compositrice, arrangeuse et pianiste Anne Quillier ( Blast, Watchdog, Anne Quillier Sextet et aussi Asylon Terra, Saint Sadrill ect...) formé avec le clarinettiste Pierre Horckmans, le saxophoniste Damien Sabatier, le contrebassiste Michel Molines et le batteur Guillaume Bertrand. Leur premier album Miniatures du dedans enregistré en septembre 2021 au studio l'Artscène est un concentré d'énergies, un petit monde en soi, «un voyage musical intérieur qui témoigne des péripéties d’un quotidien troublé tout en gardant les pieds dans les étoiles», précise la compositrice.

La musique acoustique sans frontières et très imagée d'Hirsute est une invitation à glisser dans l'intimité d'une sensation, dans les entrailles d'un corps ou au cœur de la nature, là où les histoires singulières s'inventent ou se tissent entre soi et les autres. «Chaque composition est une petite histoire dans laquelle on peut se réfugier pour faire ce que l’on veut. Nul besoin de s’inquiéter sur ce que ça signifie, il s’agit juste d’un petit cri de liberté». Hirsute explore en finesse les timbres et les climats, les motifs répétitifs et les montées en puissance pour nous perdre dans un univers farouche qui peu à peu devient familier. "Le groupe a une attention à l'écriture chambriste, joue avec l'énergie rock et improvise sans cesse sur des thèmes et des grilles pouvant rappeler certaines musiques traditionnelles" :

Hirsute est sorti le 13 mai sur label Pince-Oreilles

En concert :

Le 27 mai au Festival Jazz à Barraux au Fort Barraux

Le 3 juin à La Chaise-Dieu - Librairie dans la Forêt

Le 4 juin au Festival Jazz 360 à Cénac

Le 30 juin au Péristyle de l’Opéra de Lyon

Le 17 juillet au Festival Jazz-en-Herbe à Pont de Veyle

Le 15 septembre au Festival Jazz au Sommet à St Genest Malifaux

