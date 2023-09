Les Mamans du Congo & Rrobin honorent la femme africaine

Dirigé par la chanteuse et percussionniste Gladys Samba, Les Mamans du Congo, détentrices du matrimoine des berceuses Bantu, apportent leur regard singulier sur les musiques africaines, mêlant chants ancestraux, rythmes complexes et sonorités électroniques avec le producteur Rrobin. Dans une société encore largement patriarcale, les textes parlent du rôle de la femme et de son émancipation. Ensemble elles, il signent leur retour avec un EP et un nouvel album porté par le label Jarring Effects. Après Kikento , sorti au printemps, voici, en avant-première, le clip animé de Consolation, réalisé par Peter The Moon, le monologue en Lari (dialecte local) d'une femme qui parle à elle-même.

"Elle a traversé de nombreuses épreuves pendant les événements de guerre dans son pays. Elle est tombée malade et son mari l'a abandonnée. Elle n'a plus pu exercer son commerce ni travailler aux champs (...). Sa maison a été incendiée lorsque les rebelles ont envahi leur village. Après quelques années, elle prit la décision de se battre pour changer sa vie. (...)

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Instruments percussifs, ustensiles de cuisines, pulsations électroniques, bass music et afrobeats portent les chœurs et le rap des chanteuses et de leur meneuse charismatique, Rrobin mêle riffs et nappes grime, drill, boom bap et digitales aux différents rythmes omniprésents à Brazaville. Il s'agit toujours d'expérimenter les nouveaux terrains musicaux du matrimoine congolais et de réveiller les consciences en racontant l'histoire de leur peuple et en luttant pour faire reconnaître le statut des femmes. Une fusion exaltante qui fait a part belle à la danse.

Avec le titre Mpemba, Gladys rappelle qu’il faut toujours avoir à l'esprit d’où l’on vient pour savoir où l’on va :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"La place de la femme n’est pas dans la cuisine mais dans la société !" dixit Gladys Samba.

L'album album Ya Mizolé sort le 13 octobre sur le label Jarring Effects.