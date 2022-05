Les mélodies hypnotiques de Ghost Woman

Originaire de la petite ville de Three Hills, en Alberta, Evan John Uschenko a travaillé ses talents de multi-instrumentiste et d'écriture au sein du groupe de son compatriote, le Canadien Michael Rault, et tourné avec des artistes comme Jacco Gardner, King Gizzard & The Lizard Wizard et The Mild High Club. Basé un temps en Arizona, il s'installe ensuite dans les prairies du sud de l'Alberta et pose ses valises dans une ferme transformée en studio, laquelle va brûler avec ses instruments.

L'artiste y peaufine son projet Ghost Woman et sort l'an dernier le EP Lost Echo's, première démonstration d'un son garage rock sulfureux mêlant punk rock et mélodies entêtantes. Mais c'est dans une autre atmosphère que se dévoile son premier album homonyme, libérant un road trip hypnotique largement inspiré par le psyché rock des sixties.

Si les riffs de guitares nerveux grondent encore ici et là, comme sur Dead & Gone, les dix titres du musicien voyageur nous emportent dans un groove krautrock lancinant et intemporel évoquant les paysages désolés d'un désert perdu où résonnent encore les musiques de Can, Beak, Jefferson Airplane ou The Byrds. Un son lo-fi brut et des mélodies sensuelles auxquelles Evan John Uschenko ajoutent des sonorités anatoliennes autoproduites et auto-interprétées, dernière touche subtile à un album orchestré de main de maître où le songwriter évoque sans fard des chagrins d’amour et des faux espoirs.

Ghost Woman est en concert:

le 03.06 - Le Tetris - Le Havre

le 05.06 - FESTIVAL LEVITATION - Angers

