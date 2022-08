Les mélopées pop enivrantes d'Ezéchiel Pailhès

D'une formation classique et jazz à son duo électro-acoustique Nôze avec Nicolas Sfintescu et aux musiques de films, Ezéchiel Pailhès manie aussi bien les rythmes que la musicalité des mots qu'il sublime depuis ses débuts solo en 2013 avec l'album Divine. L'artiste a progressivement ciselé une synth pop onirique remarquable, trouvant l'inspiration dans les écrits des grands auteurs et poètes pour ses balades légères ou mélancoliques. Deux ans après son troisième album, Oh !, Ezéchiel revient cette automne avec l'oeuvre Mélopée sur le label Circus Company.

La poésie fredonnée d'Ezéchiel Pailhès semble chalouper sur le titre Mélopée, dansant sur des mélodies électro venues d'une île lointaine. Une balade écrite peu de temps après que l'auteur ait redécouvert un tas de comédies musicales; « Je voulais composer une chanson qui mêlerait légèreté et tourment, comme dans ces films » se souvient-il.

C'est après la lecture de deux sonnets de Renée Vivien qu'il a fait siennes les métaphores naturalistes de la poétesse britannique faisant allusion au plaisir, mais aussi aux peines et aux envies déclenchées par la luxure et l'amour physique. Après William Shakespeare, Victor Hugo ou Pablo Neruda, Ezéchiel Pailhès s'est aussi inspiré de poèmes écrits aux 16e, 18e et 19e siècles par des auteures comme Louise Labé ou la pionnière du romantisme Marceline Desbordes Valmore pour trouver ses propres mots.