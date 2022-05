Les Meridian Brothers revisitent El Grupo Renacimiento

Depuis plus de 25 ans, l'excentrique et génial producteur de Bogota Eblis Alvarez illumine la scène underground colombienne en déstructurant avec jubilation le riche patrimoine musical de son pays. Esprit baroque et poétique semblent guider les productions déglinguées de son combo expérimental fondé en 1998 qui transforme en une cumbia psychée les folklores andins, latins ou afro-caribéens.

Seulement un an après l'album Paz En La Tierra, les Meridian Brothers se sont associés à El Grupo Renacimiento, un orchestre fantasque de salsa dura des années 70. Les colombiens détournent ainsi la salsa de classe b de ce groupe prétendument légendaire en conservant les thèmes qu'il véhiculait comme la brutalité policière, la marginalisation sociale et la dépendance.

Eblis Alvarez et ses complices rendent ici hommage aux productions latines des années 70 avec le pastiche psyché de leur "fantastic salsa dura" publié le 5 août sur Ansonia Records. Un label historique de la période pré-salsa créé en 1949 par le portoricain Raphael "Ralph" Pérez à New York qui renaît plus de trois décennies après sa dernière sortie.

Avec ses rythmes salsa déconstruits, le premier titre Metamorfosis « explore le transhumanisme à travers son personnage principal qui imagine se réveiller dans un monde kafkaïen pour se retrouver transformé en robot. Il se plaint que le monde est devenu robotisé, informatisé ; même des choses intangibles comme l'amour et les soins ont été numérisées. Il prie les divinités yoruba de le sauver de cet avenir dystopique de transhumanisation, où la technologie dépasse l'humanité » explique Eblis Alvarez.

Les Meridian Brothers sont en concert :

le 13/09 à Paris à La Dynamo

le 15/09 à Tours au Temps machine

le 20/09 à Lyon au Périscope

