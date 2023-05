Le patron est de retour. En studio, se doit-on de préciser, tant Laurent Garnier n’a que très rarement quitté les platines derrière lesquelles il officie avec fièvre depuis le milieu des années 80. L’infatigable DJ français n’a jamais jusqu'alors semblé prêt à poser son sac, mixant sans discontinuer dans le monde entier les mille beats qui forgent la techno d’hier et d’aujourd’hui. Celui qui s’est imposé comme une figure tutélaire du djaying au fil de sets marathon (et souvent épiques) dévoile ainsi aujourd’hui un nouvel album, un petit évènement tant il n’y avait rien d’évident à ce qu’un tel projet puisse encore voir le jour.

Car bien qu’il ait signé plusieurs titres emblématiques par le passé (dont l’inoxydable Crispy Bacon il y a un bon quart de siècle), Laurent Garnier a plutôt délaissé les studios en solo ces dernières années privilégiant l’écriture de de bande-originales ou la genèse de projets insolites telle que son excitante collaboration nouée il y a peu avec The Liminanas. Avec la sortie de ce 33 Tours Et Puis S’en Vont (en référence à ses trente-trois années de carrière), le fondateur du label F-Com renoue donc aujourd’hui avec la composition pure et dure, un nouveau disque en forme de symbiose techno la plus authentique et la plus nocturne qui soit.

Une quinzaine de nouveaux titres composent ainsi cet album où se décalquent les mille et une nuits de Laurent Garnier derrière les platines. Celles des warehouse et des clubs bunkerisés (Liebe Grüße Aus Cucuro, Reviens la Nuit, Granulator Bordelum, Give Me Some Sulfites) où il a longtemps ferraillé jusqu'aux pâles lueurs de l’after (Cinq o clock in le Matin). Celles des basses lancinantes aussi, empreintes d’une tension punk qui alimente ici les lumières noires de l’indomptable Saturn Drive Triplex, un titre électrique où résonne la voix sépulcrale du regretté Alan Vega. Celles de la deep techno encore, célébrée dans les claps et la longue montée d'un Let the People Faire la Fête, ou même celles d'épices drum ‘n’ bass jetées à la volée dans le chaudron d’un Sado Miso aussi sombre que renversant.

Alors qu’il annonçait il y a quelques semaines la sortie attendue de ce nouveau disque, Laurent Garnier prévenait également ses fans de sa mise en retrait progressive côté scène. « Devenir un artiste poussiéreux n’a jamais été une option pour moi, et il me semble clair qu’avant de taquiner mes soixante printemps, le moment est venu, sans quitter définitivement les platines, d’envisager ma vie de Touring DJ autrement », confiait alors l’électronicien. Certes, même s’il me parait évident que désormais je m’apprête à rendre visite à certains pays, villes, festivals pour la toute dernière fois, j’aimerais que les choses soient bien claires entre nous : je resterai un DJ toute ma vie, car être DJ, c’est avant tout un besoin viscéral pour moi de pouvoir partager la musique que j’aime, coûte que coûte, d’une façon ou d’une autre... ». Message reçu, et la nuit continue.