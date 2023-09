Les mirages planants de Souleance et Kit Sebastian

Souleance fait sa rentrée. Ce duo de beatmakers, réunissant sous un nom-valise le producteur du label Musique Large Pierre "Fulgeance" et l'activiste des soirées What The Funk,n Alexis "Soulist", annonce ainsi un nouvel album baptisé Beautiful pour le mois d’octobre. Un projet de plus pour ce tandem de diggers invétérés qui font régulièrement groover les bacs à disques par leurs sorties mêlant instrumentaux pointus et samples bondissants. Les deux comparses avaient ainsi franchi une belle étape il y a trois ans avec leur EP Les Mouches, un six-titres qui gardait leur vieux cap du « perfect beat » mais hissé pour la première fois au niveau d’un groupe à part entière avec leurs acolytes Vincent Choquet aux synthés et Guillaume Rossel à la batterie.

Si le duo retrouve sur ce nouveau disque sa forme d’origine avec Fulgeance aux cordes et Soulist côté scratches, c’est pour mieux se projeter vers d’autres frontières en invitant sur plusieurs titres de Beautiful des complices de tous horizons. Du Brésil de Joao Selva au Madagascar de Kaloune & Papatef et jusqu’aux rivages israéliens de la jeune chanteuse Jenny Penkin, Souleance apprête ici son groove en grand et entend le laisser glisser au fil de voix amies et de vibrations épicuriennes. En forme de prélude de choix, les deux complices dévoilent ainsi aujourd’hui un nouveau single où s’invite le tandem rétro-pop Kit Sebastian. Et quelle bonne idée, en effet, d’inviter la myriade sonore des jeunes Kit Martin et Merve Erdem sur cet Out of Touch. Un titre délicieusement psychédélique qui mêle le saz du premier et la voix pleine de nostalgie planante de la seconde au funk mondial des deux Souleance. Vivement la suite.