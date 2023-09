Les ombres sensuelles de Blonde Redhead

La magie Blonde Redhead opère encore. Trente ans ont passé, déjà, depuis la rencontre à New-York de la Japonaise Kazu Makino et des frères Simone et Amedeo Pace. Dans le fracas underground qui secouait alors Big Apple, ces trois étudiants de rivages éloignés fondaient alors l’une des formations les plus captivantes du rock alternatif de cette époque, suivant d’abord les traces de leurs mentors Sonic Youth à la croisée du shoegaze et de la noise, avant de s’en émanciper au fil de disques de plus en plus pop et éthérés.

Une décennie s’est aujourd’hui quasiment écoulée depuis la sortie de Barragán, le neuvième album d’un groupe qui n’a pourtant jamais vraiment cessé depuis de travailler ensemble. Davantage que ses complices, on a tout de même pu entendre durant cette période la voix frissonnante de Kazu Makino au travers de collaborations précieuses, et même d’un premier album solo publié en 2019 où brillait le regretté Ryuichi Sakamoto. Avec la sortie ce vendredi de Sit Down for Dinner, Blonde Redhead ne fait pas que briser un silence de dix ans mais interroge également dans sa musique même cette absence et le temps qui toujours s’échappe.

C’est ainsi tout le sens de l’ultime extrait dévoilé cette semaine par le trio, un double-morceau et un clip captivant qui offrent aussi leur titre à ce nouvel album. Dans une première partie assez intimiste, ce Sit Down For Dinner se veut ainsi particulièrement aérien, la voix de Kazu Makino se faisant tantôt cotonneuse, tantôt spectrale. Cette dimension contemplative et enveloppante cède ensuite le pas à une rythmique bien plus pop dans la seconde moitié du morceau, même si les thèmes abordés (le destin, la mort) lui confèrent une gravité pleine d’ombres et de sensualité. Classe.

