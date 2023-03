Les percussions vocales de Lucie Antunes sur "It’s Amazing"

Elle se définit sur scène comme une DJ organique, un maître de cérémonie développant sa transe festive et sa musique électronique avec des instruments acoustiques amplifiés. Chercheuse de rythmes, Lucie Antunes use d'un vibraphone, une batterie, un marimba et de ses machines pour composer sa musique en constante évolution. Quatre ans après son premier album Sergei, la compositrice et percussionniste de formation classique s'apprête à dévoiler, le 14 avril, sa nouvelle œuvre intitulée Carnaval, produite par sa sœur de cœur et de label, Léonie Pernet. Un nouveau voyage extatique dans son univers électro-pop dansant et sensoriel où résonnent partout les voix mutantes nous guidant vers la liberté et la joie pure après ces années anxiogènes.

« Je pense qu'on peut encore découvrir des nouvelles façons d'entendre la pulsation, surtout grâce aux nouvelles technologies. Il y a ce qu'on peut faire avec le corps et la voix, mais il y a aussi tout ce qu'il existe dans les pédales d'effet et la recherche est à mon avis sans fin » nous confiait Lucie Antunes lors de sa carte blanche. Sur son nouvel album, elle utilise plusieurs idiomes du Carnaval comme les sifflets et les cloches qu'elle intègre dans des productions électroniques plus directes et minimales que sur Sergei. L'artiste veut faire « sonner les cloches » dit-elle sur le premier titre It’s Amazing, un pur bijou rythmique taillé pour le dancefloor sur lequel les beats électro et les pulsations de cloches tubulaires s'accompagnent de sa voix manipulée devenue un instrument percussif.

L'ancienne complice de Moodoïd, Aquaserge ou Yusek s'est ici inspirée du travail créatif autour de la voix de la compositrice d'avant-garde américaine Meridith Monk. Un titre incroyable, illustré par une vidéo réalisée par Aymeric Bergada du Cadet et écrite comme une immersion dans le décor de la pochette de l’album inspirée de l’univers de l’artiste et chorégraphe Steven Cohen.

Lucie Antunes est en concert:

le 13 avril au Cent Quatre à Paris

le 14 avril au Printemps de Bourges

