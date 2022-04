Les puissants mouvements intérieurs d’Avishai Cohen

Le contrebassiste, chanteur, compositeur et chef d’orchestre Avishai Cohen a, durant sa fulgurante carrière, exploré diverses formules, brouillant les pistes et brisant les barrières. Après son album symphonique Two Roses, il revient à un format qu’il affectionne : le trio jazz. On a en tête celui fondé en 2008 avec Shaï Maestro et Mark Giuliana et l’album phare Gently Disturbed qui bouleversa le monde du jazz. Le voici aux côtés du très élégant pianiste azerbaïdjanais Elchin Shirinov (qui jouait déjà sur l’album précédent) et de l’exceptionnelle batteuse israélienne de 21 ans Roni Kaspi pour un nouveau voyage sinueux et envoûtant joué en tournée européenne avant d’être enregistré en août 2021.

Pour les compositions de ce nouvel album nommé Shifting Sands (Sables mouvants) écrites chez lui à Jérusalem, sur son piano, pendant la pandémie et captées au Nilento Studio de Göteborg (Suède), Avishai Cohen, grand découvreur de jeunes talents, a souhaité mettre la barre encore plus haut au niveau de l'écriture et de la façon de faire sonner la musique. « Kaspi et Shirinov ont grandi en écoutant ma musique et me considèrent comme une influence, ce qui est incroyable pour moi. Parce qu'ils me défient aussi » dixit le contrebassiste. (…) « Le plus dur est d'être soi-même, et de donner la liberté aux autres d'être eux aussi. Et ce nouvel album est au plus haut niveau que j'ai atteint jusqu'à présent».

Rester connecté à la musique, garder le rythme, même dans les sables mouvants, tel est le credo d'Avishai Cohen qui livre là un de ces grands disques au groove puissant et aux mille nuances, mêlant tempos en tension et grandes lignes mélodiques, énergie rock et envolées lyriques, jeunesse et belle maturité. Une musique profonde et intense à se caler entre les oreilles.

Shifting Sands sort le 13 mai sur le label Naïve

