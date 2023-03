Les réalités glaçantes d'Atmosphere

Plus d'un quart de siècle après la sortie tonitruante de leur premier album Overcast!, le rappeur Sean "Slug" Daley et le producteur Anthony "Ant" Davis continuent d'écrire l'histoire singulière de leur duo Atmosphere, né dans le tissu du hip-hop underground de Minneapolis. Les pionniers du emo rap assument leur longévité avec une exploration sincère d'introspections au scalpel à la première personne et de productions rigoureuses aussi inventives qu'old school.

Après plusieurs productions cinématographiques et préoccupées par la condition humaine, Atmosphere s'était fait plus léger il y a deux ans avec l'album Word? en mettant l'accent sur les aspects de la vie qui ont le plus de sens comme la famille, la fraternité, les objectifs de vie. Une douceur qui se transforme aujourd'hui en tension paranoïaque tout au long de So Many Other Realities Exist Simultaneously attendu le 5 mai sur leur label historique Rhymesayers Entertainment. Ne vous vous fiez pas à la production chaleureuse du titre d'ouverture Okay illustré par un clip fou mettant en scène notamment l'actrice Taryn Manning de la série Orange Is the New Black qui finit en mangeuse de chat.

Sur cette nouvelle odyssée hip hop brillante, l'auteur Slug nous plonge dans le malaise général d'une société américaine traumatisée par la pandémie et les tensions sociales. Le rappeur utilise son flow aussi implacable qu'émouvant pour souligner cette anxiété palpable sur chaque morceau tandis que le producteur Ant façonne des atmosphères toujours en mutation en utilisant beats acérés et motifs de batterie parfois joyeux qui glissent un brin d'espoir sur cette œuvre intemporelle où les thèmes d'insomnie et de malheur prédominent.

Atmosphere est en concert le 15 mai à La Bellevilloise à Paris.