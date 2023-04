La rengaine magique de The Lemon Twigs

Les frères D’Addario n’ont pas perdu de temps. Même pas cinquante ans à eux deux et déjà trois albums au compteur, dont leur premier effort Do Hollywood publié dès 2016. Un disque qui, avec ses allures de lettre d’amour à la pop des années 70, avait révélé avec brio le talent mélodique de ceux qui n’étaient encore alors que de jeunes teenagers new-yorkais. Le duo de Long Island a depuis fait du chemin, affinant encore sa composition et son instrumentation fastueuse au service d’une nostalgie musicale assumée tout en évitant, avec doigté, l’écueil de la simple redite.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Toujours au service du cool et de l’indie, les Lemon Twigs sont donc de retour cette année avec un quatrième album attendu le 5 mai prochain. Baptisé Everything Harmony, ce nouveau disque annonce une couleur familière aux fans du tandem qui ont déjà pu découvrir trois premiers extraits prometteurs dévoilés ces derniers mois (dont le tendre Corner Of My Eye ). En forme d’ultime prélude à ce long-format enregistré il y a deux ans entre Brooklyn et San Francisco, Brian et Michael viennent de mettre en ligne une nouvelle balade aussi simple qu’entêtante. « Every day is the worst day of my life », chantent ici de concert les deux frangins en guise d’unique refrain, une jolie rengaine en forme de leitmotiv pop et magique (et qui ne manque pas d’humour). Chouette.