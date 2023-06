Les retrouvailles grisantes de Yussef Dayes et Tom Misch

Ils sont jeunes, viennent tous deux de South London et incarnent aujourd’hui cette extraordinaire vitalité musicale dont seule la capitale anglaise a encore le secret. A ma gauche, un vingtenaire qui ne manque pas de swag, ami de Loyle Carner et auteur - surtout - d’une élégante rivière de jazz, de groove et de rap qui a façonné son éclatant premier album sorti il y a cinq ans. A ma droite, un batteur d’exception à peine plus âgé que le précédent, éminence grise du renouveau jazz qui secoue encore et toujours sa ville natale et qui perçait, il y a quelques années de cela, au sein d’un duo aimanté par l’audace et l’expérimentation.

Tom Misch et Yussef Dayes, Yussef Days et Tom Misch. Des parcours et des destins qui se croisent une fois encore depuis l’émergence, il y a dix ans de cela, de cette génération de cracks qui emprunte au hip-hop, au funk, et aux musiques électroniques pour donner un avenir à la note bleue et la gonfler aux sonorités d'aujourd'hui. Après avoir laissé ses comparses prendre les uns après les autres les feux de la rampe, c’est donc Yussef Dayes qui prépare la sortie cette année d’un premier album guetté comme le lait sur le feu.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Baptisé Black Classical Music, ce long-format en solo promet pourtant moult invités de la scène jazz anglaise parmi lesquels Shabaka Hutchings, Sheila Maurice-Grey (Kokoroko), ou encore le tubiste Theon Cross. Mais c’est bien encore aujourd’hui Tom Misch avec qui il avait signé What Kinda Music qui accompagne le batteur sur ce Rust, le nouvel morceau dévoilé cette semaine par Yussef Dayes. Un titre au jazz quasiment atmosphérique, pétri d’une basse et d'un groove profond offert avec doigté par Misch et qui sublime la batterie toujours aussi indomptable de Yussef Dayes. Vivement la suite.