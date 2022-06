Les rêveries soul funk de The Blaxound

La scène soul funk barcelonnaise n'a pas fini de dévoiler ses trésors et si on a pu vibrer l'an dernier avec le cocktail rhythm’n’soul du nouvel album de The Excitements, il est temps de découvrir les productions old school du groupe The Blaxound. Un projet initié au détour des années 2000 par la talentueuse multi-instrumentiste et compositrice Marta Romàn qui a réuni autour d'elle les meilleurs musiciens groove de la capitale catalane avant de graver en 2008 un premier album, Return of The Blaxound, suivi six ans plus tard par Trans-mission, un pur bijou de soul de Memphis, de deep funk et de soul vintage.

Aujourd'hui, c'est un album entièrement instrumental que Marta Romàn a écrit et produit dans son home studio. Une collection de neuf titres aux arrangements finement ciselés avec ses musiciens Caspar St. Charles aux percussions et à la batterie, Arecio Smith aux claviers ou Harrison horns aux cuivres. La musicienne officie elle, à la guitare et à la basse embarquant son combo et quelques invités dans une célébration classieuse du funk et de la soul des années 60 et 70.

Avec ses rythmes groove downtempo, ses orgues soul et ses cuivres langoureux, El Maravilloso Sonido Instrumental résonne comme une bande son rêveuse d'un film Blaxploitation ou d'une ballade soulful et romantique digne des meilleures productions de l'âge d'or du genre. Le groupe glisse ici une version cinématographique et funky de Orgullo, un titre psyché-rock enregistré en 1974 par le groupe espagnol Las Grecas des sœurs Carmen Muñoz et Edelina Muñoz Barrul.

