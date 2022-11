Les rêves burkinabés de Joey le Soldat

À quelle armée appartient donc Joey le Soldat ? À celle du rap ? À celle de la paix ? À celle de la fierté irréductible d'un des peuples les plus pauvres de la planète ? Le rappeur n’a pourtant rien d’un guerrier, même si son flow grave et viril a parfois des allures d’artillerie lourde. Fils d’un militant indépendantiste et petit-fils de tirailleur, son histoire et celles qu’il chante sont intrinsèquement liées à ce "pays des hommes intègres", le Burkina Faso, où il est né voilà trente-six ans.

Fan du Wu-Tang Clan, montant ses propres soundsystems à ses débuts, Joey le Soldat a percé en 2014 avec Burkin Bâ, un disque qui fusionnait son rap forgé dans le son golden-age avec des arrangements modernes apportés par des beatmakers français. Trois ans plus tard, il confirmait l’essai avec un troisième disque opiniâtre où son chant lourd, porteur des douleurs nationales et des espoirs du quotidien, mêlait de nouveau habilement le moré (la langue véhiculaire du Burkina Faso) au français pour s’adresser à tous.

Au cœur des compositions de Joey le Soldat s’expriment toujours en fil rouge ses inquiétudes et ses espoirs sur l’avenir de son pays, célébrant la jeunesse burkinabè autant qu’il ne distille de son flow sans concession les aléas du quotidien. Enregistré pour la première fois à Ouagadougou, son quatrième album Back to The Roots se veut aujourd'hui une célébration de ses premières inspirations musicales autant qu’il embrasse l’actualité dramatique du Burkina confronté de longue date à des attaques terroristes islamistes. « On ne va pas pouvoir bâtir ce pays sur le mensonge », scande ainsi le rappeur sur Tond Tenga (notre patrie), un nouveau clip militant qui singe avec malice la classe politique du pays autant qu’il en appelle tout à chacun à construire ensemble un avenir meilleur. Le combat continue.

"Back to The Roots", nouvel album de Joey le Soldat, est disponible en écoute intégrale à cette adresse.