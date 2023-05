"Les Routes" nouvelles de Samuel Blaser mènent à la Jamaïque

Don Drummond, alias "Don Cosmic", pionnier du ska jamaïcain et co-fondateur des Skatalites avec le saxophoniste ténor Tommy McCook, a débuté sa vie de tromboniste par le jazz. Les mélodies à connotation plutôt mineure et aux tensions harmoniques singulières de cet artiste ont inspiré le tromboniste virtuose Samuel Blaser. C’est lors du confinement dû à la pandémie du Covid-19 que le travail a débuté avec des musiciens éparpillés dans le monde entier, jouant de chez eux.

Un casting de rêve composé de Alex Wilson à la direction artistique et aux claviers, Ira Coleman à la basse, Alan Weekes à la guitare, Dion Parson à la batterie et aux percussions, Edwin Sanz aux percussions, Michael Blake au saxophone ténor, Soweto Kinch au saxophone alto et au chant, ect. Lee "Scratch" Perry a remixé deux titres de l'album Les Routes, notamment l'excellent Green ireland réarrangé par Samuel Blaser pour six trombones (dont Steve Turre et Glenn Ferris). Le clip est réalisé par Philippe Rouget :

Il faut savoir que cet album au son éclatant, ancré dans le jazz et dans la tradition musicale de l'île, aurait dû être remixé entièrement par Lee "Scratch" Perry, légendaire auteur-compositeur et premier producteur de Bob Marley. Mais ce maître du reggae et du dub est mort quelques heures après avoir accepté la demande de Samuel Blaser. Sur ces magnifiques Routes à la fois joyeuses et mélancoliques, vous trouverez aussi des morceaux originaux imprégnés de reggae, de ska et de jazz ainsi que ce titre chanté par Carroll Thomson :

Après avoir vécu à New-York et à Berlin, Samuel Blaser, magnifique compositeur et musicien aux influences éclectiques, lauréat du European Jazz Award en 2019, s'est installé depuis peu en Suisse, à Chaux-de-Fond, la ville où il est né. Compagnon de scène de Michel Portal, Daniel Humair, Marc Ducret, Gerarld Cleaver, Heiri Känzig, Pierre Favre, Renee Rosnes, Hal Galper, et tant d'autres, il signe plus d'une trentaine d'albums sous son nom. Il a aussi fondé son propre label (Label Blaser Music) en 2020.

L'album Routes sort le 12 mai sur le label Enja