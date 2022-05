Les rythmes ardents du Madalitso Band

Formés à l’école de la rue, c'est muni de leurs instruments faits maison que Yobu Maligwa et Yosefe Kalekeni ont fait leurs débuts, entre deux boulots, sur les marchés ou les cérémonies de Mtandire, un bidonville de la capitale Lilongwe. Les deux artistes chroniquent la dureté de la vie au Malawai, trouvant le sourire et l'espoir dans l'incroyable énergie festive de leur musique sur laquelle s'élèvent leurs incantations joyeuses, rythmées jusqu'à la transe par une contrebasse à une corde appelée babatone, un tambour de pied en peau de vache et une guitare à quatre cordes faisant office de banjo.

Une "banjo music" au groove contagieux repérée par le producteur Emanuel Kamwenje qui leur fait enregistrer en 2017 leur premier album Fungo La Nyemba. Deux ans plus tard, leur deuxième album, Wasalala, offre au duo une reconnaissance internationale, une expérience qui n'entache pas la spontanéité et le son brut de leur dialogue musical sur les huit titres de leur nouveau disque intitulé Musakayike qui signifie « ne doutez pas de nous ».

Attendu le 17 juin sur le label genevois Les Disques Bongo Joe, l'album Musakayike réussit ainsi à capturer toute la puissance des concerts de Madalitso Band pendant lesquels les musiciens déclament leurs réflexions sur l'amour ou le succès. Ainsi sur le titre Musakiyike, le narrateur demande à la fille qu'il aime de ne pas douter de lui, que cela pourrait être son jour de chance, car même s'il est pauvre, le mariage est une question d'amour, pas de richesse tandis que sur Alindivuto le duo partage son expérience, expliquant que « maintes fois critiqué pour jouer en haillons dans la rue dans le passé, ils sont désormais raillés pour leurs tournées internationales à succès ». Un conte poétique et social aux cadences effrénées, prêt à cadencer vos soirées estivales.

Madalitso Band est en concert:

le 19 mai à La Source à Fontaine

le 21 mai à l'Espace Django à Strasbourg

le 4 juillet à Scey sur Saône

