Les saveurs soul-jazz brésiliennes de Moriah Plaza

Tamir Chen et Moosh Lahav, anciens membres du légendaire groupe israélien de shoegaze Soda Fabric, ont baigné dans la bossa nova et la samba brésiliennes à Tel Aviv lorsqu'ils étaient enfants. Leur musique d'aujourd'hui est influencée par des artistes israéliens des années 70 et 80 comme Matti Caspi, Yehudit Ravitz, Sheshet, eux-mêmes en forte connivence avec la samba et la bossa qu’ils ont mêlées à la fusion et au jazz. Autre source d’inspiration des deux compères, la musique d’ambiance, les bandes sonores des borekas (films populaires israéliens mélodramatiques des années 1960 et 1970) ou encore le souvenir des prestations du pianiste de l'hôtel du Sheraton Moriah surplombant la mer Morte, où travaillait la mère de Tamir. Écrit et enregistré en étroite collaboration avec les artistes brésiliennes résidant à Berlin, Cecília Erisman, poète et chanteuse et Flavia Annechini, auteure-compositrice-interprète, leur album Moriah Plaza évoque l’ambiance de villégiature estivale d’une époque révolue mais avec une sonorité et des arrangements originaux et décalés.

C'est à partir de réminiscences de leur ancien groupe d'Indie pop et de Shoegaze (qui a notamment accompagné Daniel Johnston), portés par la pulsation du Brésil que Tamir Chen et Moosh Lahav ont conçu leur album rafraichissant. Le titre Mais Amor est chanté par Flavia Annecchini qui a étudié le chant populaire brésilien à São Paulo avant de déménager à Londres puis à Berlin alors que Estelar, initié par la flûte de Moosh Lahav, est écrit et chanté par Cecilia Erismann :

Voix douces, guitares, sitar, synthés, basse, batterie, percussions, trombone, sax, mellotron, violon, Cuica sont les ingrédients de cette production atmosphérique apaisante à déguster devant un coucher de soleil. Moriah Plaza est attendu le 6 juillet sur le label Batov Records qui a vu le jour à Londres et qui met en lumière des musiques des quatre coins du monde où les gens jouent juste pour le plaisir.