Les sentiments universels de H-Burns

On a laissé H-Burns sur Burns On The Wire en hommage au poète-chanteur canadien. Projet, dit-il, qui lui a « permis de persister dans une veine universelle, nourri de la sage mélancolie de Cohen », en compagnie de son vieux complice Bertrand Belin, Lou Doillon, Kevin Morby et Pomme. Il revient le 3 février avec un neuvième disque, Sunset Park. On découvre le clip du titre Late Bloomers, réalisé par Agathe Watremez et Isabelle Maurel. Les comédiens Phénix Brossard et Lou Gala traduisent la montée d'adrénaline et ce sentiment d'invulnérabilité que la rencontre amoureuse provoque chez ces deux jeunes personnages. « L’impression que rien ne nous atteint se volatilise au fil des années avant de nous laisser seul face à l’adversité. », précise H-Burns.

Les influences de H-Burns (Renaud Brustlein, de son vrai nom) étant essentiellement anglo-saxonnes (Dylan, Cohen, Neil Young, Johnny Cash, Smog ...) il chante en anglais son amour des grands espaces. Dans son nouvel album Sunset Park, dont l’écriture a débuté dans le Vercors, juste avant le premier confinement, se croisent folk acoustique et rock électrique. Enregistré au Pays basque dans le studio de David Chalmin, il a été mixé à Los Angeles par Rob Schnapf ( Elliott Smith, Beck) . « Personne mieux que lui n’aurait pu apporter l’ambiance familiale, protectrice telle un cocon que je recherchais ». Les onze titres évoquant la solitude, les ruptures, qu'elle soient sentimentales ou artistiques. sont annoncés par le premier single Morning Flight. H-Burns a changé et il l'assume.

