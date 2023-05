Les synthés stellaires de Lindstrøm

L’heure d’un nouveau départ a-t-elle sonné pour Hans-Peter Lindstrøm ? Alors qu’il vient tout juste de franchir le cap de la cinquantaine, le producteur norvégien demeure aujourd’hui encore l’un des visages les plus emblématiques de la vague scandinave qui déferla un temps aux manettes des clubs et des festivals les plus branchés.

C'était la fin des années 2000 et la nu-disco norvégienne s’imposait alors sur les meilleurs dancefloors, profitant à cette époque d’un élan house généralisé. Si le tube de Todd Terje Inspector Norse a plus que d’autres incarné à sa sortie en 2012 l’apogée (et en un sens le testament) de cette vague norvégienne, tout cela avait finalement commencé bien avant grâce notamment à l’excellente paire formée par ses comparses Prins Thomas et Hans-Peter Lindstrøm.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Il y a près de quinze ans de cela, ces deux-là publiaient ainsi un premier disque à quatre mains qui jetait les bases d’une mixture ensorcelante mêlant synthés épiques, beats obsédants et psychédélisme hédoniste. Cette cosmic-disco du XXIe siècle fut alors le nacre de hits fameux qui boostèrent le genre tel que l’inoxydable I Feel Space publié par Lindstrøm dès 2006. Devenue progressivement la star du label Smalltown Supersound, le Norvégien a depuis prospéré en solo au fil de disques de plus en plus analogiques, mais aussi en retrouvant encore récemment son ancien comparse le temps d’un album planant.

Aujourd’hui, Lindstrøm prépare donc la suite avec la sortie en juillet d’un nouveau disque baptisé Everyone Else Is A Stranger. Puisant son titre dans l’œuvre de John Cassavetes, ce sixième long-format du producteur se dévoile d’ores et déjà avec un premier extrait forgé dans le chaudron des canons nu-disco. Synonyme de renouveau en norvégien, Syreen fait ainsi la part belle aux synthés cosmiques et bondissants familiers du producteur, une vadrouille de dance-music brûlante et glacée tout à la fois. N'oubliez pas de monter le son.