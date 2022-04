Les trésors psychédéliques de la rebajada mexicaine

Tout est une question de rythme, et lorsque plusieurs DJ ont commencé à ralentir les pulsations effrénées des disques de cumbia ou de salsa au cours de sonideros mexicains (sound-systems inspirés des picos colombiens), le public mexicain, plus habitué à des pas de danse lents, a plébiscité la rebajada, terme qui signifie "réduire, ralentir" en espagnol. Une musique, peu connue en Europe, qui résonne comme une expérience psychédélique avec la lenteur mystérieuse des sonorités venues de Colombie, du Pérou, d'Equateur ou du Venezuela. À l'exception de quelques classiques de Polibio Mayorga et La Sampuesana, la reine de toutes les rebajadas, Eamon Ore-Giron, alias DJ Lengua, nous livre un mix de chansons qui n'ont probablement jamais été interprétées en tant que telles auparavant.

Entre Mexico ou Monterrey, l'origine de la rebajada reste incertaine. Pour les uns, Marco Antonio Cedillo de Sonido Imperial a créé un système révolutionnaire qui pouvait ralentir les enregistrements afin de faire rêver la jeunesse de Mexico. Pour les autres, le sonidero Gabriel Dueñez de la ville du nord-est du Mexique a failli être électrocuté par un court-circuit qui a endommagé sa platine. Le Radson, une marque d'amplificateur, a commencé à diffuser des sonorités inédites, déclenchant la joie d'un public jeune toujours en quête de nouveaux sons. Un succès qui a conduit le sonidero à enregistrer des cassettes piratées appelées "Rebajada" qui comprenaient principalement de la cumbia et du porro colombien au ralenti. Qu'importe la légende pour la sonidera Joyce Musicolor qui tranche « La Rebajada, et l'équipement pour l'interpréter, vient d'ici (Mexico City) mais c'est Monterrey qui l'a popularisée ».

Marco Antonio Cedillo alias Sonido Imperial en 1972 - Analog Africa

L'album "Saturno 2000 - La Rebajada de Los Sonideros 1962​-​1983" sort le 15 avril sur le label allemand Analog Africa.

