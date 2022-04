Les vapeurs rétro-pop psychédéliques de Motel Club

Motel Club est né de la rencontre lors d’une jam dans un club entre le claviériste Paul Charnay (The Bongo Hop, Joao Selva, Mister Day...) et le batteur Alex Lefko (David Walters, Joe Bel, Charlie and the Soap Opera...). Très vite le binome se met à rêver d'un road-trip ensoleillé et hallucinogène ravivant la flamme de l'âge d'or de la pop française. Un songe pop aux mille couleurs que les musiciens épicuriens vont orchestrer avec minutie glissant dans leurs ballades cosmiques et romantiques leur goût pour les productions des années 70 et ses vapeurs psychédéliques.

Inspiré par les vieux tubes de disco italienne autant que par le trio psychédélique texan Khruangbin, Air, Serge Gainsbourg, Tom Tom Club, Philippe Katerine ou The Doors, Motel Club excelle dans l'art de mêler musique hypnotique et dansante laissant la bande-son exquise de son road-movie imaginaire nous transporter dans la douceur de son voyage rétro-pop au charme délicieusement suranné. Les musiciens signent ici une première œuvre aux arrangements ambitieux qui accompagnent les récits intimes et hédonistes de douces contemplations, d’amours pluriels, de frustrations sublimées. L'album "Motel Club" sort le 6 mai sur le label lyonnais La Ruche.

Motel Club est en concert le 5 mai au Hasard Ludique à Paris.

