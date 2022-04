Les vibrations lusophones du Festival Rio Loco 2022

Après une édition 2021 toujours marquée par les restrictions imposées par la pandémie, le festival Rio Loco retrouve toute sa flamboyance avec la réouverture de l'ensemble du site magnifique de la Prairie des filtres, permettant à son fidèle public de déambuler et danser aux sons de ses quatre scènes. Le grand rendez-vous des musiques du monde se réinvente pour sa 27e édition avec une direction artistique partagée au sein d’un collectif et une programmation tournée vers les musiques actuelles de la planète mêlant traditions et productions contemporaines.

Du 15 au 19 juin, nous pourrons ainsi nous réunir pour vibrer sur les nouvelles ondes de contrées comme l'Espagne, le Sénégal, l'Uruguay, La Réunion, la Tunisie, Le Ghana, La République du Congo, le Danemark, le Brésil et bien sûr la France. Un voyage musical, labellisé par la « Saison France-Portugal » de l’Institut Français, qui mettra à l'honneur l'effervescence créative portugaise d'aujourd'hui, avec notamment la présence des plus grands noms de sa scène électro. Un événement que vous pourrez vivre en direct sur FIP.

MERCREDI 15 JUIN

Dès le premier jour les festivités s'annoncent passionnantes avec la venue de Lass, un artiste sénégalais à la voix céleste et ses sonorités hip-hop, électro, afropop et m’balax, aussi élégantes que dansantes. Ancienne voix de la révolution de Jasmin et adepte des expérimentations musicales, la Tunisienne Emel Mathlouthi propose un instant de grâce avec sa pléiade d'invitées comme la multi-instrumentiste Léonie Pernet, la chanteuse-guitariste Laura Cahen ou la chanteuse Awa Ly.

Le génie du synthé vintage Hervé Salters et ses comparses de General Elektriks annoncent un show funk électrisant avec le rappeur Leeroy tandis que la la DJ et productrice afro-portugaise Nídia fera vibrer la scène Nova onda avec ses beats percussifs avant le set attendu de DJ Lycox, producteur influent de la scène afro house portugaise. Le quartet lisboète Paus partagera quant à lui la fièvre de son rock expérimental sur la scène Village.

JEUDI 16 JUIN

Qui mieux que l'agitateur folklorique des Asturies Rodrigo Cuevas pour débuter la deuxième soirée de ce voyage dans les musiques actuelles du monde ou l'immense chanteur et compositeur uruguayen Jorge Drexler, auteur de plus de treize albums et oscarisé pour sa chanson Al otro lado del río. Une soirée dansante qui se poursuivra avec la fièvre salsa dura de la formation Spanish Harlem Orchestra qui fête ses 20 ans d’existence, la DJ et productrice de Lisbonne Rita Maïa, la productrice et percussionniste française Lucie Antunes et ses nappes sonores synthétiques ou les cartes sonores électro du de la capitale portugaise Pedro da Linha.

VENDREDI 17 JUIN

Très discret, Zanmari Baré n'en n'est pas moins un des artistes les plus créatifs de la scène maloya réunionnaise actuelle. Une poésie lumineuse qui résonnera encore sur le site quand la chanteuse catalane Sílvia Pérez Cruz élèvera sa voix lyrique sublimée par la musique inclassable de son groupe Farsa Circus Band. Au même moment la DJ lisboète Vanessa Kokeshi, moitié du duo féminin Heartbreakerz, installera les beats puissants et voyageurs de sa techno house, avant l'arrivée sur la scène Nova Onda du pionnier portugais des musiques électroniques DJ Marfox. Le duo pop Cats on Trees présentera à domicile les titres de son troisième album Alie, tandis que l'activiste du son Kweku Of Ghana aka K.O.G, membre du projet afro-futuriste ONIPA, du combo groove The Zongo Brigade ou du collectif dub Riddimtion Sound, fera danser la scène Village avec l'énergie extatique des titres de son premier album solo Zone 6, Agege.

SAMEDI 18 JUIN

Invité l'an dernier, le sextet de Rebecca M’Boungou et Arnaud Estor n'avait pas pu jouer à cause d'une météo déchaînée. C'est donc avec bonheur que l'on retrouvera sur scène Kolinga et sa poésie humaniste servie par un cocktail d'afro-folk, de jazz et de groove avant la sortie d'un deuxième album. Une transe élégante que perpétuera sur la scène Pont-Neuf la pianiste et chanteuse danoise Agnes Obel avec la grâce de sa musique atmosphérique. Toujours la tête dans les nuages, nous pourrons découvrir les nimbes électros aux accents lo-fi et psyché-rock du DJ producteur portugais, Guilherme Tomé Ribeiro et de son projet GPU Panic avant de succomber à l'énergie dansante du highlife contemporain du jeune collectif ghanéen Santrofi, de la techno hypnotique et groovy de Diana Oliveira ou de la fusion entre la musique traditionnelle cap-verdienne et l'electro du duo phare de l'avant-garde lisboète, Branko et Dino d’Santiago.

DIMANCHE 19 JUIN

Comme toujours les programmateurs du festival nous ont concocté une dernière soirée excitante avec la découverte de Lina_Raül Refree, un projet lisboète du catalan Raül Fernandez Miró, dit Refree, et de la chanteuse portugaise Lina Rodrigues qui modernisent ensemble le fado d'Amália Rodrigues. Direction ensuite vers le Nordeste brésilien avec l'immense chanteur Chico César qui mêle sur son dernier album héritages brésiliens, caribéens et africains dans un même langage musical universel. La scène Nova Onda présentera le voyage électro de Muamba Masala, une électronica entre les rues de Lisbonne et les rêveries contemporaines de la compositrice et chanteuse Mariana Bragada, aka Meta. Une édition 2022 qui s'achèvera avec le show de l'incontournable maître nigérian du blufunk, Keziah Jones.

Retrouvez toute la programmation du festival ▶

