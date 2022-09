Les voix fascinantes d’Hatis Noit

Évoquant l’air, la brise, ou même le vent, les racines grecques de l’aura associent depuis toujours ce terme à l’idée de souffle et de mouvement. Souvent associée à une forme de vibration lumineuse, l’aura peut également être une singularité sonore jusqu’à devenir une technique de pointe telle que celle développée au siècle dernier par l’émérite Hermeto Pascoal. Comment ne pas penser, ainsi, aux préceptes du vieux druide du jazz brésilien à l’écoute du premier album d’Hatis Noit ? Celui qui est parvenu à faire chanter la nature semble ainsi inspirer à un demi-siècle d’écart cette autodidacte brillante qui a fait de sa voix un instrument instinctif et total.

Marquée à l’adolescence par les chants de moines bouddhistes qu’elle découvrit en arpentant le Népal, Hatis Noit n’a cessé depuis lors d’explorer ce pouvoir naturel qui parfois confine au véritable don, développant elle aussi une technique raffinée qui n’a cessé de la rapprocher des cordes les plus sensibles. La chanteuse nippo-britannique, en intitulant Aura son premier disque, invoque aussi le philosophe allemand Walter Benjamin et sa vision quasiment quantique de toute performance artistique. Au cœur des huit compositions qui forgent cet album, un sentiment d’énergie et d’émotion dénué de technicité se dégage bel et bien, aiguisant parfois les sens jusqu’à l’instantanéité. S’il fut inspiré comme tant d’autres disques récents par l’expérience du confinement, Aura apparaît ainsi bien plutôt comme un remède et même un véritable dépassement de l’enfermement.

On a peine à croire, ainsi, que toutes les chansons de ce disque ont pu être enregistrées en n’utilisant qu’une seule et même voix. Mêlant le Gagaku, cette musique traditionnelle japonaise, au chant bulgare et jusqu’aux influences grégoriennes, Hatis Noit se fait ainsi viscérale lorsque son timbre démultiplié s’échappe du langage commun, rejoignant ainsi sur Himbrimi ou encore sur l’aveuglant Jomon les aspects les plus surnaturels et sacrés de l’art vocal. Cette forme de transe atteint des sommets d’émotion sur Inori, le seul titre du disque qui a bénéficié d’un apport sonore complémentaire à la voix de la chanteuse. Enregistrés sur une côte située non loin de la centrale nucléaire de Fukushima, le bruit des vagues et le cri des mouettes survolant ce lieu maudit viennent ainsi enrober un titre magnifique dédié à toutes les victimes de cette catastrophe, un baume polyphonique empreint d’un espoir proprement étincelant.