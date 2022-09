Les voluptés oniriques de Rachael Dadd

Après l’expérience du confinement dû à l’épidémie du Covid-19 qui a modifié notre manière d’être au monde, Rachael Dadd explore à nouveau les chemins de la liberté, notamment avec le titre Children of the Galaxy dans lequel elle prend de la hauteur avec son groupe composé de Marcus Hamblett, Rob Pemberton, Alex Heane et Charlotte Ouest. Ensemble ils captent le souffle du temps pour apprécier les richesses inestimables de la vie.

"Nous étions enfermés, je vivais avec mes deux enfants, en solo. La vie avait besoin d'une certaine évasion, et la musique et l'écriture de chansons la fournissaient. La combinaison de l'écoute de Sun Ra à l'époque, du soleil chaud et somnolent, et de la découverte de ce motif particulier de notes m'a permis de me sentir comme si j'étais de l'autre côté de l'atmosphère terrestre, et d'imaginer d'autres civilisations et un mode de vie différent du nôtre."

Kaleidoscope fait suite à Flux sorti aussi chez Memphis Industries en 2019. « Cet album est beaucoup plus honnête et personnel que Flux mais je sens que les chansons sont universelles car elles sont largement ancrées dans la vérité et l’amour. Si je devais choisir un album préféré, ce serait celui-ci, car la magie de la connexion humaine s’est ravivée lorsque moi et mon groupe nous sommes retrouvés dans une pièce. Toute cette magie s’est retrouvée dans ces chansons ». Le titre Heads Down, filmé chez Rachael Dadd et dans un club de boxe de Bristol a été réalisé par Narna Hue :

L'Anglaise née à Bristol passe une partie de son temps au Japon. Sa musique transpire son goût pour les voyages et pour les échanges, notamment avec François And The Atlas Mountains, Rozi Plain, This Is The Kit, Sons of Noël et Adrian, Alessi’s Ark ... Pour son nouvel album Kaleidoscope Rachael Dadd a collaboré avec Maja Lena (Low Chimes), Emma Gatrill (Willy Mason) et Marcus Hamblett, (Villagers, James Holden, The Staves), producteur de son précédent disque. Le titre Moon Sails, très aérien, est accompagné d'un clip tourné à l’estuaire de la Severn dans le Sud du Gloucestershire et réalisé par Narna Hue :

Kaleidoscope comprend une édition limitée vinyle numérotée à la main avec l'EP bonus The Bridge avec This is the Kit et Rozi Plain.