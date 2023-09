Leyla McCalla reprend "Crown" de Kendrick Lamar

Dans sa réflexion sur la lutte pour la liberté dans notre société, la chanteuse folk et multi-instrumentiste s'était élevée contre le système économique avec The Capitalism Blues avant de porter haut l’esprit de résistance du peuple haïtien sur son album Breaking The Thermometer l'an dernier. Depuis, la new-yorkaise, d’origine haïtienne et louisianaise d'adoption, a décidé de poursuivre la lutte avec une série de singles avant un nouvel album au printemps prochain. Après avoir rendu hommage à Barbara Dane avec une reprise a cappella de Freedom Is A Constant Struggle, une protest song pour les droits civiques, Leyla McCalla partage une version acoustique du titre Crown du rappeur de Compton Kendrick Lamar :

"Quand j'ai entendu "Crown" pour la première fois, j'étais captivée par le feeling de la chanson. C'était une pure connexion émotionnelle. La lourdeur des choses que nous transportons, parfois avec fierté et parfois avec honte, c'est quelque chose qui a pesé dans mon esprit ces dernières années. Je me suis toujours demandée quel serait le succès de la chanson du point de vue d’une femme noire" déclare Leyla McCalla qui sublime ici la force des mots du titre introspectif de l'album Mr. Morale & The Big Steppers avec son chant émouvant porté par la balade folk de sa guitare et les vibrations de violoncelle frotté. Ce nouveau titre est l'occasion pour la chanteuse activiste d'annoncer une nouvelle tournée en Europe et plusieurs dates en France.

Leyla McCalla est en concert :

le 7 novembre à Orléans

le 8 novembre à Artigues-près-Bordeaux

le 9 novembre à Bouguenais

le 10 novembre à Sotteville-lès-Rouen