"Life is a Movie", le plan large de Laurent de Wilde

La vie des musiciens et musiciennes n’est pas toujours en pente ascendante. Elle échappe parfois à toute logique. "Hués hier, acclamés aujourd’hui, ignorés demain (…)" c’est comme s’ils incarnaient les personnages d’un film réalisé par quelqu'un autre et découvraient leurs rôles au fur et à mesure des scénarios. Ce sont quelques-unes de ces impressions qui ont inspiré les titres de l'album Life is a Movie de Laurent de Wilde. «Dans le film de sa vie il y a tellement d’influences qu’on ne peut pas lui donner une tonalité particulière », explique t-il. Pour le morceau qui donne son nom à l'album, le compositeur évoque cette « idée de flottement qui le traverse, comme si on ne savait pas vraiment où tout cela allait nous mener mais qu'on y allait quand même» :

Malgré les difficultés, la vie cherche toujours à conquérir de nouveaux espaces. Après un accident de moto qui l’a privé un long moment de l’usage de ses membres inférieurs, le musicien, producteur, et écrivain voulait célébrer son retour dans le tempo. En pensant à Ramsey Lewis disparu peu avant l'enregistrement, il a écrit Back on the Beat exprimant la joie d’être à nouveau sur ses deux jambes. Easy Come Easy, le seul morceau composé par le batteur Donald Kontomanou, évoque le destin qui parfois fait disparaître ce que l'on croyait avoir obtenu.

En direction des âmes égarées qui croient être les seules à vivre des nuits sans sommeil, pour clore le disque, il joue Mes Insomnuits, l'une des neuf compositions de cet album qui traverse les sentiments passés, dont le présent exprime toute la joie et le plaisir de jouer ensemble et dont le futur ne peut être écrit.

En concert :

En avant-première au festival Jazz In Rosko le 20 mai à Roscoff

Concert de lancement de l'album au New Morning le 6 juin à Paris.