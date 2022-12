Little Simz toujours plus percutante sur l'album "No Thank You"

Considérée par ses pairs comme l'une des meilleures rappeuses contemporaines, la chanteuse du borough londonien d'Islington n'aura pas attendu bien longtemps pour donner une suite à son quatrième album Sometimes I Might Be Introvert. Quelques jours seulement après l'avoir annoncé sur les réseaux sociaux, Little Simz a décidé de se livrer, en colère et sans les fards précédents d'orchestrations grandiloquentes, sur les dix titres libérateurs de l'album No Thank You.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Posant son flow imparable et sa narration habile sur la musique de son complice Dean Josiah Cover aka Inflo, Simbi Ajikawo de son vrai nom aborde avec puissance les moments d'angoisse, de frustration et de dépression. Mais c'est surtout à l'industrie du disque qu'elle s'en prend fustigeant ce système qui tente d'exploiter son nom pour son propre profit comme sur le manifeste Angel où elle clame « Pourquoi vous ai-je donné les clés pour autoriser la merde en mon nom ? Maintenant, je suis marquée et mortifiée » puis « Je refuse d'être sur un navire négrier, donnez-moi tout mes maîtres et réduisez vos salaires ».

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Little Simz poursuit ici sa quête identitaire et d'émancipation signant son album sur son propre label et collaborant avec Inflo pour sculpter la palette sonore de chaque titre. L'atmosphère musicale s'est faite plus méditative et intimiste mais les arrangements du producteur demeurent inventifs glissant ici et là sur les beats hip hop quelques envolées orchestrales cinématographiques et laissant des chœurs gospel poignant sublimer les propos d'une Little Simz toujours plus percutante.