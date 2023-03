Publicité

Rock Live à FIP : Astéréotypie "Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme" Par FIP Web Partager

Le groupe composé de chanteuses et chanteurs atteints d'autisme donne un coup de pied aux à priori avec des textes ultra-sensibles, et surréalistes qui font mouche. Découvrez la session live, avec le texte «Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme », écrit et interprété par Claire Ottaway.

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.