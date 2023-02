Publicité

Pop Live à FIP : Jockstrap « Glasgow » Par FIP Web Partager

Jockstrap s’est créé à la Guildhall School of Music & Drama de Londres où Georgia étudiait le jazz et Taylor l'électronique. Ensemble il créent une musique très éclectique, surprenante, charmeuse et parfois surréaliste qui capture la joie, le chaos, l'incertitude, l'intrigue, l'amour et la douleur.

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.