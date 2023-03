Publicité

Chanson française Live à Fip : la poésie cosmique d'Arthur H

Arthur H balade son humeur entre joie et chagrin et creuse toujours plus loin afin de dépasser les évidences. Il vient dans notre studio offrir un moment précieux avec quelques titres de son magnifique nouvel album "La Vie".

