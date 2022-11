Publicité

La chanteuse folk et multi-instrumentiste, louisianaise d'adoption, rend hommage aux journalistes haïtiens qui ont perdu leur vie pour porter la voix du peuple. Leyla McCalla est en session live et interview pour son nouvel album "Breaking The Thermometer" qui questionne la démocratie.

