Publicité

Groove Live à FIP : Los Bitchos "Los Chrismos" Par FIP Web Partager

Let The Festivities Begin ! Le groove instrumental du gang Los Bitchos, aux confins du surf rock et d’influences sud-américaines évidentes, cumbia en tête.

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.