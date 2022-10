Publicité

Jazz Live à FIP : Moon Hooch "Number 9"

Moon Hooch (signifiant Gnôle de la lune) est aujourd’hui l’un des groupes new yorkais qui comptent. Entre saxophones basse, ténor et baryton, clarinette, batterie, percussions et synthétiseurs, les acrobates sans filet comptent bien repousser les murs de notre studio, en direct sur FIP.

