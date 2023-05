Publicité

Rock Live à FIP : Rodrigo y Gabriela « Descending To Nowhere » Par FIP Web Partager

Le duo mexicain de guitaristes a profité des confinements pour écrire une nouvelle page de leur aventure, et vient présenter en session live son sixième album "In Between Thoughts... A New World".

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.