"Loading", les pulsations romantiques de James Blake

En 2021 avec Friends That Break Your Heart, James Blake renouait avec les beats électroniques de ses premiers pas, avant d'utiliser l'an dernier l'intelligence artificielle pour l'aparté ambient de son œuvre Wind Down pour aider les auditeurs à s'endormir après les différentes vagues de confinement.

Des velléités rythmiques que le beatmaker imposait avec classe sur le titre Big Hammer, un braquage trap annonçant son nouveau long format Playing Robots Into Heaven. Attendu le 8 septembre et annoncé sans aucun invité, ce nouveau tour de force du pianiste crooner londonien laissera aussi une large part au romantisme crépusculaire du producteur superposant les montées electro opulentes, les motifs de batterie, les voix émouvantes et les cascades de claviers sur des titres comme Loading :

