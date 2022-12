"Lofi Sauce", les songes jazz groove de The Brothers Nylon

L'un joue de la batterie et mixe les morceaux, l'autre joue de tous les autres instruments, les frères jumeaux Nick et Mike Rufolo enregistrent de façon quasi frénétique leur fusion brillante oscillant entre le jazz, le funk, la soul, le hip hop ou des expérimentations psych-rock et dub. Originaires de Long Island et aujourd'hui installés à Melbourne Beach, en Floride, les jeunes prodiges font le bonheur d'internet avec leurs productions analogiques enregistrées grâce à leur emblématique console Tascam 388. Depuis 2010 ils ont sorti sous le nom de The Brothers Nylon plus de 30 albums et plus de 600 vidéos YouTube de leurs sessions en studio.

En douze ans les anciens collaborateurs de la chanteuse californienne Georgia Anne Muldrow et du songwriter Shawn Lee sont déjà auteurs d'une somme d'enregistrements titanesque dans laquelle il est difficile de s'y retrouver. Après avoir sélectionné en 2016 les morceaux les plus groovy du duo sur la compilation Golden Bagels, BMM Records rassemble 16 pépites smooth jazz instrumentales aux arrangements classieux. Une suite de joyaux au groove downtempo et rêveur réunis sous le titre Lofi Sauce, inspirés par le mouvement lofi beats et les chaînes YouTube de lofi hip hop. On y retrouve quelques ballades populaires des frères Rufolo comme London Falling, Tea Cosy ou Ay Uh ! ainsi que quelques raretés comme Bagel Boy, Wave Remote ou Beach Comber.

