"London Ko", l’afro-pop universelle de Fatoumata Diawara

Aventureuse mais toujours respectueuse de ses racines, la chanteuse, danseuse, comédienne et musicienne Fatoumata Diawara sort un album en bambara, avec de multiples invités. Damon Albarn, adepte des métissages avec des artistes africains, a coproduit six morceaux de London ko, un titre qui confirme la forte connexion entre les deux amis. À la croisée des cultures, ce nouveau répertoire revisite les rythmes wassoulou en mêlant instruments traditionnels, afrobeat, jazz, pop, électro, hip hop ... un pur bonheur !

Ivoirienne de naissance et malienne de souche Fatoumata Diawara a chanté aux côtés de Bobby Womack, Herbie Hancock, Damon Albarn, Paul McCartney, Amadou et Mariam, Dee Bridwater, Hindi Zarah ou encore M. Ce qui caractérise cette femme de caractère c'est sa profondeur. Elle mène toujours les mêmes combats contre la domination masculine, l’excision, enfants-soldats, la haine infligée aux personnes albinos ...et prône sans relâche les vertus de l’amour, du respect, de l'émancipation et de la paix avec sa langue natale qui la connecte à ses ancêtres.

Écrit au cours des résidences entre Lyon, Nîmes, Bamako et Los Angeles, le nouveau voyage de Fatoumata Diawara commence à Londres, avec Damon Albarn et se poursuit aux États-Unis avec Angie Stone, l'une des artistes pionnières du mouvement neo soul, qui pose sa voix sur le titre Somaw. Sur Sete on entend le chœur Brooklin Youth Chorus et le chanteur et ami Mathieu Chedid, alias M. Ce dernier interprète aussi Massa Den :.

La chanteuse invite également la pop-star nigériane Yemi Alade sur le titre Tolon et le rappeur ghanéen M. anifest sur Mogokan. Le pianiste de jazz cubain Roberto Fonseca est aussi convié sur le titre Blues. On vous recommande vivement cet album militant au groove universel qui adapte le patrimoine africain de Fatoumata Diawara avec ses multiples connexions et influences.

En concert à la Salle Pleyel, à Paris, le 24 mai

