"Long Is The Tunnel", le conte folk de Daneshevskaya

Elle tient son nom d'artiste Daneshevskaya de son arrière-grand-mère russo-juive et nous conte son passé comme son quotidien à Brooklyn dans un univers indie folk et rock aussi enchanteur qu'obsédant. Anna Beckerman a grandi dans une famille de musiciens, a appris le piano auprès des étudiants diplômés de son père et chanté les prières qui lui étaient enseignées à la synagogue. Sa musique n'a pas de connotation religieuse mais révèle plutôt une quête spirituelle comme lorsqu'elle observait les mystères des relations humaines sur son EP Bury Your Horses.

"Ce qui est amusant dans la musique, c'est le contact avec les gens. C'est comme ça que j'ai été élevée" déclare la songwriter qui immortalise les gens de sa vie et ses réflexions introspectives sur son premier album Long Is The Tunnel. Si les souvenirs sont parfois douloureux et les atmosphères sombres, sa voix angélique s'élève sur une poésie portée par des arrangements aussi épurés que classieux comme sur ce nouveau titre Challenger Deep, inspiré par son métier d'assistante sociale auprès des enfants et par la pureté enfantine de la vie.

L'album Long Is The Tunnel contemple la façon dont les personnes que l'on rencontre influencent le chemin que l'on parcourt. Une ode pure et mélancolique de la découverte de soi, qu'Anna Beckerman a réalisée avec les producteurs Ruben Radlauer de Model/Actress, Hayden Ticehurst et Artur Szerejko et les musiciens Lewis Evans de Black Country, New Road (saxophone), Maddy Leshner (claviers) et Finnegan Shanahan (violon).