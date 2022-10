Louis Cole présente "Quality Over Opinion"

"Cet album, c'est moi qui essaie de faire la musique la meilleure, la plus puissante et la plus écoutable. Pour moi et pour les autres" prévient en préambule Louis Cole, maitre es groove de la scène californienne qui quand il ne brille pas par ses albums solo créatifs s'affaire à écrire le futur du jazz et du funk avec des explorateurs sonores comme Thundercat, Genevieve Artadi (avec qui il forme le duo Knower depuis 2009), Sam Gendel, Sam Wilkes, Jacob Mann ou Pedro Martins. Quatre ans après après Time et le EP Live Sesh and Xtra Songs, le batteur et multi-instrumentiste a composé pas moins de vingt titres réunis sur l'album Quality Over Opinion qui vient de sortir sur les labels Brainfeeder / Ninja Tune.

Comme toujours c'est dans son home studio que Louis Cole a sculpté cette œuvre magnifique et inclassable trouvant son unité dans le raffinement des arrangements autant que dans la puissance rythmique et mélodique. « Il n'y a pas de fil conducteur sur cet album chaque chanson illustre un moment de ma vie, explique l'artiste, j'ai été inspiré par la joie, la douleur et cette mission qui consiste à toujours essayer de tirer quelque chose de la vie autour de moi ». Avec sa voix de falsetto le musicien, adoubé par le roi Quincy Jones, glisse ses paroles mélancoliques sur des tempêtes funk ou jazz funk, des sons de clavinet, des envolées orchestrales classiques, une soul délicate, une guitare folk rêveuse sur un rythme de pas véloce, une transe haletante de batterie et de claviers, une ballade pop sensuelle, des saveurs brésiliennes, des musiques de jeu vidéo ou une bande originale de film de science-fiction imaginaire.

De sa formation jazz, Louis Cole a retenu la liberté fondatrice d'une musique métisse et semble n'avoir aucune frontière stylistique à son inspiration. Une richesse qui rayonne à chaque instant sur cet album gravé avec ses complices Genevieve Artadi ("ma partenaire musicale numéro 1") ; le saxophoniste Sam Gendel, son ami depuis 17 ans, le pianiste Chris Fishman, le batteur Nate Wood, issu du groupe Kneebody, Marlon Mackey ("un pilier de la scène de Bakersfield") et le guitariste Kurt Rosenwinkel.