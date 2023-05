"Love After Love", la flamme éternelle de Ben Harper

Ben Harper poursuit sa route. Après les mois difficiles de la pandémie, le guitariste américain avait retrouvé le micro l’an passé avec la sortie d’un dix-septième long-format baptisé Bloodline Maintenance, son premier album de chansons en cinq ans. Un disque en forme de « nouvel élan » et la sensation d’avoir fait "table rase du passé" pour "recommencer à zéro", d’après l’auteur de Diamonds On The Inside qui démontrait du même coup son habileté intacte à naviguer entre blues, rock et groove.

De ce reset assumé, Ben Harper a puisé des inspirations nouvelles pour écrire son prochain album attendu le 02 juin prochain. Baptisé Wide Open Light, ce disque dévoilera notamment des collaborations inédites avec Shelby Lynne, Piers Faccini, ou encore l'ami Jack Johnson. Bien loin d’être une suite directe du précédent, ce nouveau long-format devrait s’affranchir des arrangements électriques au profit d’un songwriting au minimalisme berceur.

En témoigne ainsi ce Love After Love, un second extrait dépouillé dévoilé par Ben Harper aujourd’hui et qu’il dédie de nouveau à l’expérience amoureuse. "Ce titre illustre l'amour comme l'ultime énergie renouvelable. Ressuscité et restauré comme un ancien violon Stradivarius mal entretenu. Il ne s'agit pas seulement de réapprendre à aimer, mais aussi de réapprendre à faire confiance, d’inventer un nouveau langage à deux."