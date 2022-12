"Love In Time", la furie jazz hop de Roforofo Jazz

L'album Roforofo Fight du Nigérian Fela Kuti fête cette année ses 50 ans et en digne héritier de cet héritage afrobeat qu'il a célébré pendant quinze ans avec son combo les Frères Smith, Martin Smith aka Elvis Martinez a conservé cette expression synonyme de "boueux" en yoruba pour nommer son nouveau gang afro jazz rap. C'est dans la grande famille de la scène groove hexagonale qu'il a trouvé ses acolytes, invitant à la fête des complices d'Afro Latin Vintage Orchestra, Los Tres Puntos, No Water Please, OK Band ou encore Sax Machine.

Si la musique du Black President tient lieu de fil rouge dans l'énergie créative de Roforofo Jazz, les six musiciens et MC Days aka RacecaR s'aventurent en toute liberté dans une jungle sonore toujours plus dense et incandescente. Après le EP Fire Eater sorti l'an denier, le collectif annonce son premier long-format Running The Way avec le titre Love In Time, véritable maelstrom rythmique sur lequel le MC de Chicago claque son flow implacable.

Dans sa quête ambitieuse d'une musique extatique, le groupe mêle dans des orchestrations brillantes et intemporelles les langages afro jazz ou ethio-jazz, le funk, le rock et le hip-hop. Rythmiques afrobeat ou jazz, basse funk diabolique, claviers cosmiques, soli de cuivres brûlants ou de guitares déchaînées, le groove règne sur les huit titres de l'album qu'il soit tempétueux ou downtempo tandis que Days nous invite à la réflexion sur nos vies dans les sociétés modernes, à la fraternité et au combat. Running The Way est à découvrir dès le 20 janvier et sur scène le 27 janvier au 360 Paris Music Factory dans le cadre du festival Au fil Des Voix