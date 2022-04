"Love You Better", la soul cinématographique de Monophonics

Loin des tubes de la Motown ou de Stax des années 60 et 70, la soul de la baie de San Francisco a toujours été associée à la contre-culture de l'époque et à ses sonorités psychédéliques. Une soul aux orchestrations très cinématographiques dont le groupe Monophonics entretient la flamme depuis plus de dix ans, en y ajoutant des éléments de deep soul, northern soul et sweet soul. Un son original et des arrangements classieux qui côtoyaient déjà les sommets du genre en 2020 avec l'album It's Only Us. Deux ans après le multi-instrumentiste et chanteur californien Kelly Finnigan a de nouveau réuni sa formation pour un cinquième album, Sage Motel, attendu le 13 mai sur le label funk Colemine Records.

Après les envolées psyché-rock du premier titre Warpaint, Monophonics revient a cette soul orchestrale qui vous fend l'âme sur le single Love You Better. L'occasion d'en découvrir plus sur cet album concept, imaginé autour du Sage Motel, un hébergement hôtelier où l’on connaît les hauts et les bas de l’existence humaine, où se réalisent les rêves les plus grands et où les cœurs brisés se réfugient. Un endroit où les gens se croisent sans savoir comment ils sont arrivés là, où les individus se retrouvent à un carrefour de leur vie. Un conte soul intemporel sublimé par des choix esthétiques luxuriants et par la puissance émotionnelle du chant de Kelly Finnigan.

