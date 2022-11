Lucas Santtana invite Flavia Coelho sur "Muita Pose, Pouca Yoga"

Après l'album O céu é velho há muito tempo dénonçant les tumultes de son pays sous la précédente présidence, le musicien et chanteur Salvador-de-Bahia a profité des confinements pour écrire un véritable chant d'amour à notre planète. Un paradis qui brûle, menacé par toutes les dérives de nos sociétés qu'il chronique avec une élégance joyeuse sur les dix titres de son nouvel album O Paraíso attendu le 13 janvier. Une œuvre militante et poétique qui s'annonce avec cette première chanson Muita Pose, Pouca Yoga enregistrée avec la flamboyante Flavia Coelho. Sur un air de pagode, un rythme populaire bahianais, les artistes nous invitent à admirer et prendre soin de notre monde dans une critique mutine de nos consommations superficielles.

Lucas Santtana n'a eu de cesse depuis ses débuts de ré-imaginer son univers post tropicaliste. Après les explorations électroniques et dub de ses premiers albums, l'artiste avait préféré la chaleur et la douceur guitare-voix « vozviolao » pour les ballades de O céu é velho há muito tempo. Des univers qu'il entremêle et qu'il enrichit de jazz aujourd'hui sur O Paraíso avec la complicité de musiciens comme le claviériste Paris Fred Soulard, le percussionniste brésilien Zé Luis Nascimento, le violoncelliste Vincent Segal, le saxophoniste Laurent Bardainne, et la section à vent de Remi Sciuto et Sylvain Bardiau. Outre Flavia Coelho, il invite Flore Benguigui du groupe l’Impératrice sur une reprise de The Fool on The Hill des Beatles.

Lucas Santtana est en concert le 2 février au Café de la Danse à Paris.

