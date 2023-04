Lucinda Williams avec Bruce Springsteen sur "New York Comeback"

C'est une nouvelle qu'on attendait plus, après les chroniques militantes de son album Good Souls Better Angels en 2020, l'icône country était victime d'un grave accident vasculaire cérébral. Si elle ne peut plus jouer désormais de cette guitare qui l'accompagne depuis ses douze ans, sa voix rocailleuse n'a pas mis longtemps à résonner en studio avec une série de reprises intitulées Lus Jukebox et sur scène avec Jason Isbell. La jeune septuagénaire originaire de Louisiane annonce aujourd'hui la sortie de ses mémoires Don’t Tell Anybody The Secrets I Told You et un nouvel album dont elle dévoile le premier titre New York Comeback.

Pour ce nouveau long-format, Lucinda Williams a dû modifier son processus d'écriture et d'enregistrement en faisant appel à une longue liste de collaborateurs comme Bruce Springsteen et la chanteuse Patti Scialfa, membre du E Street Band, sur New York Comeback, une balade rock sur son retour et la rédemption. Angel Olsen, Margo Price, Tommy Stinson des Replacements, Jeremy Ivey et Buddy Miller viennent compléter le casting prestigieux du seizième album studio de cette immense songwriter et chanteuse de la culture populaire américaine.