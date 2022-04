Ludivine Issambourg en DeLorean sur "Back to the Future"

Après son hommage au flûtiste du Modern Jazz Sextet, Hubert Laws, sur l'album Outlaws, Ludivine Issambourg a décidé de reprendre ses explorations jazz au confins du hip-hop, du funk et de l'électro. Réunissant son équipage Antiloops, la flûtiste et compositrice d'origine normande nous invite à une nouvelle transe groove guidée par l'énergie stellaire de sa Supernova.

Un quatrième album, attendu le 20 mai, conçu comme une bande originale naviguant entre rythmes haletants et mélodies futuristes à l'image de ce premier titre explosif Back to the Future, un road trip jazz funk cinématographique illustré par la vidéo Marc Ribes & Jason Ribes.

Comme toujours la flûtiste, qui est aussi enseignante, transcende les genres avec ce son unique coécrit avec le claviériste Nicolas Dérand laissant improviser à l'envi les deux autres musiciens du groupe Timothée Robert à la basse et Julien Sérié à batterie, rejoints sur l'aventure par le violoniste Théo Ceccaldi, Dj Greem pour les scratchs et la chanteuse Ellinoa.

Tout d'abord passionnée par la danse classique, Ludivine se dirige vers l'apprentissage de la flûte classique puis jazz au conservatoire de musique avant d'intégrer l'Orchestre de flûte français. Lauréate 2007 du concours de flûtiste de jazz à Meaux présidé par Magic Malik, la flûtiste a croisé les chemins de Jean-François Millet et de Jean-Baptiste Perez (et sa Grande Perezade) avant de se faire remarquer par le producteur de hip-hop Wax Tailor qui l’engage dans son groupe pour une tournée mondiale.

En 2013, elle remporte les Trophées du Sunset à Paris. Elle s'illustre en tant que sidewoman avec Ninja Tune, Cinematic Orchestra, The Herbaliserou ou encore .Julien Lourau, Magic Malik, Erik Truffaz, Laurent de Wilde… Après sa formation électro-jazz H-Nod, elle monte son groupe Antiloops dont elle remixe plus tard une nouvelle version du premier album Electroshock avec la collaboration de beatmakers tels que Dj Greem et C2C. En 2017, elle sort Lucid Dream, le deuxième opus de son quintet, vainqueur des trophées Sunset en 2013.

Ludivine Issambourg & Antiloops sont en concert:

le 01/04/22 : Festival "Jazz bat la campagne" - Coulonges sur l'Autiz (79)

le 02/04/22 : Sunset sunside Jazz Club - Paris (75)

le 26/05/22 : Festival Jazz sous les pommiers (50)

le 15/06/22 : New Morning, Paris (75)

le 18/06/22 : Le Normandy, St- Lô (50)

le 10/07/22: Festival Saint-Omer Jaaz, Saint-Omer (62)

le 29/07/22 : Juans-les-Pins (06)

le 16/08/22 : Festival Parfums de Jazz, Montbrun-Les-Bains (26)

le 24/08/22 : Festival les Jazzitudes, Lisieux (14)

le 08/09/22 : Festival Volcan de Nuits, Nuits-Saint-Georges (21)

